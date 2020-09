Am gestrigen Samstag, 19.09.2020, trafen sich so einige

VESPA

HALTER, FANS, OLDIE-Verliebte, Rollerfahrer/Innen .

Bereich VivaVest am



Nordstern-Park GE



unter der "Obhut" - Herkules - .

Der Zufall wollte es, dass wir zum Abschluss dieses

VESPA TREFFEN

im Bereich VivaVest GE Nordstern Park

noch so einige an "Schmuckstücke" der allseits

und so scheints immer noch beliebten



VESPA = Roller-KULTUR,

Veranstaltung mitbekamen.