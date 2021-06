Kunstwerke des verstorbenen Künstlers und Kunsterziehers Horst Danzer sind am Samstag, 5. Juni, im Kunstkiosk am Nordring 33 zu bewundern und auch zu kaufen. Und das alles für einen guten Zweck, denn organisiert wird die Ausstellung durch den Soroptimist Club Gelsenkirchen-Buer, um damit das Frauenhaus Gelsenkirchen zu unterstützen.

Horst Danzer ist vielen Gelsenkirchenern sicher noch als Kunsterzieher am Annette von Droste-Hülshoff-Gymnasium in Buer bekannt. Doch neben dieser beruflichen Tätigkeit hat er weiterhin als Künstler gearbeitet und seine Werke ausgestellt. Nun verkauft der SI Club Gelsenkirchen-Buer Danzers Kunstwerke zugunsten des Vereins Frauenhaus Gelsenkirchen.

Horst Danzer wurde 1934 geboren, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und erhielt bereits im Jahr 1960 den Förderpreis der Stadt Gelsenkirchen für den "Künstlerischen Nachwuchs". Von 1964 bis 1998 war er als Kunsterzieher in Oberhausen und am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Buer tätig. Während seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer hat er seit 1960 bis 1986 im kommunalen Raum im Ruhrgebiet seine Werke ausgestellt.

Seine Werkesammlung enthält Aquarelle, Radierungen und Zeichnungen mit Natur- und Landschaftsmotiven, Impressionen von Reisen nach Sri Lanka, Tunesien und Thailand und Abbildungen von Blüten und Pflanzen.

Seinen künstlerischen Nachlass mit über 1500 Leinwand-Bildern und Papierarbeiten darf nun der Soroptimisten Club Gelsenkirchen-Buer veräußern und die Hälfte des Erlöses an den Verein Frauenhaus Gelsenkirchen spenden. Die Bilder liegen preislich zwischen 15 und 55 Euro.

Eröffnung am 5. Juni mit Musik

Die Ausstellung wird am Samstag, 5. Juni, um 14 Uhr eröffnet und ist vier Wochen lang geplant. Zum Auftakt der Ausstellung spielt Norbert Labatzki. Die regulären Öffnungszeiten des KunstKiosk sind samstags von 14 bis 17 Uhr.

Die Ansprechpartnerinnen für den Verkauf der Arbeiten sind die SI-Club-Präsidentin Claudia Doussier-Klemencic und Brigitte Böcker-Miller vom KunstKiosk. An dem Verkauf beteiligt sich bereits die Gärtnerei Herz in der Haunerfeldstraße 84 am Hauptfriedhof Buer. Maria Hoffmann-Herz hält hier insbesondere Ruhrgebiets- und Landschaftsmotive sowie florale Arbeiten für den guten Zweck vor.

Auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten des KunstKiosk und nach Terminvereinbarung können die Bilder angesehen und gekauft werden.

Dazu ist eine vorherige Kontaktaufnahme mit Claudia Doussier-Klemencic unter Telefon 0172-9573125 oder Brigitte Böcker-Miller unter Telefon 9332929 erforderlich.

Info und Überblick über SI-Club und Aktuelles zur Danzer-Ausstellung findet man auf den Homepages des SI-Clubs, https://si-gelsenkirchen-buer.de/, und des KunstKiosk www.kunstkiosk-ge.de.