Endlich wieder auf der Bühne - The Servants. Bedingt durch die Corona-Pandemie fiel der Tanz in den Mai in den letzten beiden Jahren aus. Doch nun dürfen sich Oldie-Fans wieder auf Livemusik mit den Hits aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren freuen.

The Servants sind ein Garant für beste Oldiemusik. Unter dem Motto Born to Rock haben sich die fünf Musiker zusammengetan. Angelehnt an den Queen-Hit We will rock you sind die Musiker schon seit 1966 auf den Bühnen im gesamten Ruhrgebiet zu Hause und standen bereits mit Rockgrößen wie The Sweet, Showaddywaddy und Smokie auf einer Bühne. Die Formation lädt die Zuhörer am Samstag, 30. April, zu einer kulturellen Achterbahnfahrt durch die Welt der Musik ins Erich-Kästner-Haus, Frankampstraße 43, ein.

Rock von AC/DC bis ZZ-Top



Schon der Blick auf die Setliste der Band lässt erahnen, was die Gäste an diesem Abend erwartet: Energiegeladenen Rock der 70er und 80er gepaart mit klassischem, britischen Beat der wilden sechziger Jahre. Mit Hits von Status Quo, Dire Straits, Queen, AC/DC, T-Rex, ZZ-Top, Rolling Stones, CCR, The Sweet, The Beatles, Guns`n`Roses, Beach Boys, Toto oder auch von Billy Idol und Westernhagen versprechen die Servants eine ultimative Retro-Party. Und bei Bernhard Wedding, einziger noch verbliebener Musiker der 1966er-Urformation, steigt die Vorfreude täglich: "Wir freuen uns ganz besonders, nach längerer Auszeit wieder die Bühne im Erich Kästner-Haus zu besteigen und den Saal zu rocken."

Der Tanz in den Mai steigt am Samstag, 30. April, 20 Uhr; Einlass ist bereits um 19 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro im Vorverkauf gibt es bei Lotto-Toto Gorka, Darler-Heide 72, Tel. 0209/73666. Karten an der Abendkasse kosten 13 Euro.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.theservants.de/tanz-in-den-mai.