Das Altpapier bitte am Samstag, 27.02.2021, bis 9:00 Uhr an die Straße stellen.

Gerne tragen wir das Papier am Samstag auch aus dem Keller. Dafür ruft bzw. schreibt uns einfach bis Freitag, 26.Februar.2021.

Dann kommt ihr auf unsere Liste!

☎Gemeindebüro 0209 / 55738

(Wenn das Gemeindebüro nicht erreichbar ist, hinterlasst einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.)

Pfarrer Grimm 0209/ 513637

💻 ejh-paule@t-online.de

Oder über Facebook und Instagram als Nachricht.

Bitte beachten Sie, dass wir uns an die Corona-Schutzbestimmungen (Abstand, Mundschutz…) halten müssen.

Sammeln Sie auch mit! Der Erlös dieser Sammlung kommt unserer Kinder- und Jugendarbeit zugute.

Die nächste Sammlung findet am 29. Mai 2021 statt.