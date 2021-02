Themen dieser Sendung sind: Neue Logopädiepraxis in Schaffrath

Bianca Albrecht berichtet über ihre Arbeit als Logopädin und über den Weg in die Selbständigkeit.

Ingrid Husmann berichtet über das Thema “Quartiersarbeit im Stadtteil“: Was wurde erreicht, woran wird gearbeitet, was sind die Wünsche für die Zukunft?

Aktuell ist das Ladenlokal nur jeden Mittwoch, in der Zeit von 10:00-12:00 Uhr für Beratungen geöffnet.

In dieser Zeit können auch Bücher ausgeliehen oder getauscht werden. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite und weitere Radiosendungen werden folgen.

Also, auch den nächsten Sendetermin nicht verpassen:

Sonntag 07. Februar 2021 um 19:00 Uhr auf Radio EMSCHER LIPPE (REL) Frequenz: 96,10 MHz Bereich: Gelsenkirchen

Frequenz: 98,70 MHz Bereich: Bottrop, Kirchhellen, Gladbeck, Buer