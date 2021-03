„Der Einsatz hat sich gelohnt“, freut sich Thorsten Garbe, Mitglied der Bezirksvertretung West für die FDP, gemeinsam mit den Anwohnern der Heinrich-Lackmann-Straße in Horst.

Ende Februar rollten in der kleinen Anliegerstraße in Horst zwischen Fischerstraße und Essener Straße endlich die Bagger an.

„Der Einsatz hat sich gelohnt“, freut sich Thorsten Garbe, Mitglied der Bezirksvertretung West für die FDP, gemeinsam mit den Anwohnern der Heinrich-Lackmann-Straße in Horst.

Foto: (c)Thorsten Grabe/Reinhold Zorn

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

„Zur Zeit rodet ein Bauunternehmer, der die Arbeiten bis zur Fertigstellung der Straße begleiten soll, die komplette Baustraße“, berichtete ihm Reinhold Zorn.

2019 hatten sich die Anwohner an die FDP gewandt, weil sie seit mehr als zehn Jahren an einer Baustraße lebten - ohne Bürgersteige, Straßenbeleuchtung und jeder Menge Matsch. „Die Stadt weigert sich, die Straße auszubauen“, klagten sie damals.

Foto: (c)Thorsten Grabe/Reinhold Zorn

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Zwei Jahre später ist es endlich soweit. „Die Anwohner sind über diese Situation erfreut, obwohl trotz aller Freude über den Baubeginn, dieses Vorgehen der Verwaltung auch für Verwunderung sorgte“, berichtet Thorsten Garbe. Denn anders, als im Vorfeld zugesichert, wurden sie weder über den Baubeginn von der Stadt noch über von ihnen zu zahlende die Kosten informiert.