Es ist wieder so weit: Am Donnerstag, 01. Oktober 2020, um 18:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der rund einstündigen Führung in die Geschichte des Schlosses Horst und der Familie von der Horst eintauchen. Auch der kulturhistorische Wert eines der bedeutendsten Baudenkmäler aus Gelsenkirchens vorindustrieller Zeit wird beleuchtet.

Da die Teilnehmerzahl auf zehn Personen begrenzt ist, wird um eine telefonische Anmeldung beim Förderverein Schloss Horst unter der Telefonnummer 0209 / 516622 gebeten. Während der Führung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

An jedem ersten Donnerstag im Monat, außer an Feiertagen und in den Ferien, findet auf Schloss Horst eine offene Schlossführung um 18:00 Uhr statt. Das Erlebnis-Museum Schloss Horst wird während der Schlossführung nicht besucht.