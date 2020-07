hochgeladen von Heinz Kolb

Die neue Seniorenresidenz in Horst liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Horster Schloss mit Anschluss an den Schlosspark, das Grundstück zwischen dem jüngst entstandenen Wohngebiet und der ehemaligen Horster Galopprennbahn, die mittlerweile als idyllischer Golfplatz genutzt wird.



Das Haus an der Rennbahn 15 in Horst bieten Platz für 80 Bewohnerinnen und Bewohner. Das Haus schafft 65 Arbeitsplätze.

Das Besondere an der Einrichtung ist, es gibt Ausschließlich Einzelzimmer, alle Zimmer mit eigenem Badezimmer, hauseigene Vollküche mit Restaurant, interne Wäscherei, großzügige Außenanlage, hochwertiges Ambiente, Friseursalon, Wellness- / Pflegebad, Bibliothek und Kaminzimmer

