Die Mittagszeit schlich sich so langsam um das Haus, die Bewohner von St. Anna genossen die Ruhe und die Sonne sorgte dafür, dass sich alle schon auf einen Nachmittag auf der Terrasse freuten.

Doch irgendetwas war an diesem Tag anders.

Der Küchenchef, der Pflegedienstleiter und die Leiterin des Sozialen Dienstes, sausten wie die Ameisen hin und her. Es wurden Stühle geschleppt, einige Tische aufgestellt, nachgesehen ob auch die Sonnenschirme aufgeklappt sind und so einiges mehr.

Ein kleines Dankeschön

Foto: Michael Lork

Aber wozu dieser ganze Aufwand?

Mitarbeitern und Bewohnern standen die Fragezeichen in den Augen. So gegen 13:00 Uhr fuhr ein bunter Wagen vor, Feuerzeichen und mit der Bezeichnung Food-Truck versehen.

Ein Mann stieg aus und besah sich die ganze Anlage an und dann sagte er, „Lasst uns beginnen“. Schon öffnete er den Wagen, sprang hinein und dann erkannte ein jeder, dass es sich um eine sogenannte „fahrbare Pommesbude“ handelte.

Die Einrichtungsleitung von St. Anna hatte mit dieser Maßnahme ein glückliches Händchen. Pommes mit Currywurst. Ruhrpottherz, was willst du mehr. Diese Aktion war in erster Linie für die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen des Hauses. Musik der 90ziger begleitete diese wunderbare Aktion und so wurden an diesem Nachmittag viele „gelbe Stäbchen“ und noch mehr Currywürste auf himmlische Weise genossen.

Beim besten Willen kann ich nicht sagen, wer jetzt mehr gestrahlt hat, die Sonne oder die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen. so Einrichtungsleiter Michael Lork.

Ach ja, die Aktion war wirklich nur für die Mitarbeiter aber keine Angst, die Bewohner saßen nicht mit traurigen Augen vor dem Gefährt, zum Abendessen wurde was Besonderes serviert.

Jetzt dürft Ihr mal raten was.