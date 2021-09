Im Bergmannsheil Buer finden wieder Veranstaltungen der Selbsthilfegruppe Prostata Selbsthilfe Gelsenkirchen & Buer e.V. in Präsenz statt

Am Dienstag. 05. Oktober. 2021 um 18:00 Uhr referiert Dr. Thorsten Schiwy, niedergelassener Urologe im Medical Center Bergmannsheil Buer, im Seminarraum über die moderne Steintherapie in der Urologie.

Für eine Teilnahme gelten die 3-G-Regeln (vollständig geimpft, genesen oder getestet), für die ein entsprechender Nachweis vorzulegen ist.

Für Fragen steht Ihnen Karl Dahm, Vorsitzender des Vereins, gerne zur Verfügung – Tel 0209 – 64696