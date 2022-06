Gelsenkirchen, 17. Juni 2022. Die größte und umfangreichste Modernisierung in der Geschichte der Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw) (Kostenpunkt rund 20 Millionen Euro) wurde nach sieben Jahren erfolgreich abgeschlossen. Dies feierte die Wohnungsbaugesellschaft am heutigen Freitag mit einem großen Sommerfest für ihre Mieter und Mieterinnen in der Schievenfeld-Siedlung in Gelsenkirchen Erle Sommerfest in der Schievenfeld-Siedlung

Die ggw erwarb die Siedlung mit 96 Häusern und 320 Wohneinheiten Anfang der 1990er Jahre. Ende 2015 begannen die umfangreichen Modernisierungsnaßnahmen.

Unter dem Titel „,Besser Wohnen - energetische Sanierung plus" wurden Balkone angebracht, neue Fenster eingebaut und Fassaden gestrichen. Mit einer neu geschaffenen zentralen Wärmeerzeugungsanlage, an der alle Wohnungen angeschlossen sind, wird die Schievenfeld-Siedlung seit der Modernisierung mit Nahwärme versorgt. "Wir haben in den Wohnungen - zum großen Teil im bewohnten Zustand - neue Bäder eingebaut, Decken gedämmt und Keller trockengelegt.", erklärt Harald Förster, Geschäftsführer der ggw. "Wir sind dankbar, dass die Bewohner und Bewohnerinnen alle so gut mitgespielt haben. Darum hoffen wir, dass wir ihnen mit dem heutigen Fest eine Freude machen können."

Als Dankeschön für das Durchhaltevermögen der Mieter und Mieterinnen gab es bei strahlendem Sonnenschein ein buntes Programm für Groß und Klein. Nach der offiziellen Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Karin Welge, und einer anschließenden Talkrunde mit Harald Förster, Lukas Günther (Vorsitzender Aufsichtsrat ggw) sowie Alexander Rychter (Verbandsdirektor VDW), begann das Bühnenprogramm mit Zaubershow, Gesangs- und Showeinlagen sowie einer großen Verlosung.