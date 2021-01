Ein Hinweisschild, das den Buerschen Marktplatz zu bestimmten Zeiten als Parkplatz kennzeichnet, ist am Montag, 25. Januar, versetzt worden. Der ursprüngliche Standort war kritisiert, worden, weil durch das Schild ein Stellplatz auf dem Marktplatz weggefallen ist und Markthändlern beim Rangieren im Weg stand.

Nach verschiedenen Hinweisen zum Beispiel des Quartiersnetzes Buer Ost ist die Situation vor Ort durch die Stadt Gelsenkirchen nochmals eingehend geprüft worden.

Das Ergebnis: Das Schild kann versetzt werden.

Möglich geworden ist dies durch den veränderten Standort der neuen Leuchtstelen an der Zufahrt zum Marktplatz. Da sich dadurch die Flächen für den Anlieferverkehr vergrößert haben, konnte das Schild jetzt an einer der Stelen montiert werden. Auch die Markierung einer Sperrfläche, die zum Wegfall eines Parkplatzes führte, kann in Kürze entfernt werden. Der genaue Zeitpunkt ist witterungsabhängig.

Die zusätzliche Parkplatzbeschilderung war im Sommer des vergangenen Jahres nötig geworden, da zur Eröffnung von Denn`s Biomarkt eine zweite Zufahrt zum Marktplatz von der De-la-Chevallerie-Straße aus eingerichtet worden war.