Gelsenkirchen, 13. August 2021. Unter dem Motto „Abtauchen ins Wochenende“ wird das SPORT-PARADIES Gelsenkirchen der Öffentlichkeit ab dem 18. August unter geänderten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.

Da sich die Stadt Gelsenkirchen mit dem Standort des Zentralbads um die neue Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW bewirbt, bleibt das Zentralbad Gelsenkirchen dauerhaft geschlossen und wird seine Türen nicht mehr für Besucher*innen öffnen. Um den Betrieb für den Schul- und Vereinssport in Gelsenkirchen weiterhin gewährleisten zu können, wird das SPORT-PARADIES für die Zeit der Schließung und des Neubaus des Zentralbads von montags bis freitags hauptsächlich für Schulen und Vereine zur Verfügung stehen.

Wer gerne in seiner Freizeit ein paar Bahnen ziehen oder mit Familie und Freunden ins Hallenbad oder Freibad gehen möchte, hat hierzu ab dem 18. August die Möglichkeit, von freitags bis sonntags zu bestimmten Zeiten das SPORT-PARADIES zu besuchen.

Des Weiteren wird es von montags bis freitags ein zusätzliches Zeitfenster für Frühschwimmer*innen geben. An Feiertagen sowie in den NRW-Schulferien steht das SPORT-PARADIES ebenfalls für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Foto: Sport Paradies

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Da es aufgrund der aktuell geltenden Corona-Regelungen immer wieder zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen kann, gilt weiterhin der vergünstigte Schwimm-Tarif mit 30 Prozent Rabatt auf die gültigen Eintrittspreise.

Wer ab dem 18. August einen Schwimmbadbesuch plant, muss beachten, dass das SPORT-PARADIES ab diesem Zeitpunkt nur noch zu festen Zeitfenstern gebucht werden kann. Dies ist auf die aktuellen Corona-Beschränkungen zurückzuführen.

Eine Onlinebuchung ist hierfür im Voraus erforderlich. Eine Übersicht über die Zeitfenster finden Besucher*innen auf der Homepage des SPORT-PARADIES unter www.sport-paradies.de.

Auch die Hallenbäder Buer und Horst werden ab dem 18. August wieder für Besucher*innen geöffnet sein. Öffnungszeiten und Online-Tickets gibt es unter www.baeder-gelsenkirchen.de

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN IM SPORT-PARADIES AB DEM 18. AUGUST 2021

MONTAG - DONNERSTAG

Frühschwimmerzeit: 06:30 Uhr - 07:45 Uhr

anschließend geschlossen

FREITAG

Frühschwimmerzeit: 06:30 Uhr - 07:45 Uhr

07:45 Uhr - 14:30 Uhr geschlossen

14:30 Uhr - 22:00 Uhr geöffnet

AN WOCHENENDEN & FEIERTAGEN

TÄGLICH IN DEN NRW¬-SCHULFERIEN

09:00 Uhr - 22:00 Uhr geöffnet