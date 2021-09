Zum fünften Mal findet am morgigen Samstag, 25. September. 2021, die freiwillige Aktion von Horster*innen für Horster*innen statt, die Aktion „Horst putzt sich heraus“.

Immer mehr Menschen werden auf das Handeln aufmerksam, sodass nun auch die ersten Schulen und Kindergärten in mitmachen.

Meine herzliche Bitte: Transportieren auch sie den Gedanken weiter und „opfern“ am morgigen Samstag einige Minuten für ein sauberes Horst, so Organisator Hans- Georg Kouker.

Sicher dauert dieser Umdenkungsprozess eine ganze Weile, aber die Organisatoren werden nicht müde und hoffen auf weitere gute Beteiligung.

Organisator Hans-Georg Kouker: "Von 10:00 – 13:00 Uhr stehen wir auf den Marktplätzen Horst-Nord und Horst-Süd für die Ausgabe der Greifer, Säcke und Handschuhe und freuen uns über jeden Helfer!"