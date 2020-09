Nette Gespräche

Am Freitagnachmittag. 18. August. 2020 war Karin Welge zu Gast in der Kleingartenanlage in Horst.

Karin Welge ist der Einladung des Ortsvereins Horst Nord gerne gefolgt. Es gab nämlich was Leckeres zu essen. Und dafür und dafür war die Oberbürgermeister Kandidatin in den hektischen Wahlkampftagen echt dankbar.

Currywurst! Geht nicht viel besser. Oder doch? Currywurst und gute Gespräche über Gelsenkirchen.

Horster Bürger/Innen, Kleingärtner/Innen und engagierte Ehrenämter/Innen, alle zusammen arbeiten an ihrem Stadtteil. War schön zu erleben. Das ging Joachim Gill, Ralf Lehmann, Udo Gerlach und Lutz Dworzak genauso.

Nicht alles ist optimal. Die Horster kennen seit Generationen einen guten Zusammenhalt im Quartier. Hier ändert sich aktuell, durch die Zuwanderungen, einiges in der Nachbarschaft. Wir müssen diesen Prozess sensibel begleiten. Und Horst bewahren, wie es die Bürger und Bürgerinnen lieben.

Kleingartenanlage Asterwinel

Klein, familiär und nach dem Markt trifft man sich, seit „fast immer“, im gleichen Café.

Noch. Irgendjemand der bis zum 13.09. noch mal Currywurst macht?