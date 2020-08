Die Bildungsstätte Emscher-Lippe des Stenografenvereins Buer bietet einen Kurs Excel für Fortgeschrittene an. Am Samstag, 22. August, von 9 bis 14 Uhr, geht es um Makros, Pivot-Tabellen und Aufbau logischer Tabellen.

Excel-Grundkenntnisse sind Teilnahmevoraussetzung. Geschult wird angenehmer Atmosphäre und an Computern, die mit Windows 10 und Office 2016 ausgestattet sind. Aufgrund der aktuellen Situation ist jeder Kurs auf sechs Teilnehmer begrenzt.

Telefonische Anmeldung

Die Schulungen finden im EDV-Schulungsraum an der Hochstraße 38 statt.

Interessenten können sich täglich von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Geschäftsstelle, Hochstraße 38 oder Telefon 0209 33302 anmelden. Weitere Infos auf www.steno.de.