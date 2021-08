Die Stadt Gelsenkirchen veröffentlicht regelmäßig ihre Messstellen, an denen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden.

Am Freitag, 20. August, stehen die Radarwagen an folgenden Straßen:

Schlagenheide

Ringstraße

Lothringer Straße

Schemannstraße

Hertener Straße

Erlenbruch.

Darüber hinaus kann es auch an anderen Stellen im Stadtgebiet zu Geschwindigkeitskontrollen kommen.