Ein bisschen so wie St. Martin sein wollten auch die Kita-Kinder und -Familien aus dem Familienzentrum St. Agnes in Schalke. Sie machten sich in ihren Kinderkonferenzen Gedanken, wie sie das Teilen wohl umsetzen könnten.

Viele Vorschläge gingen ein: Kleider für die Caritas Kleiderkammer in Rotthausen wie im letzten Jahr oder doch ein Verkauf von selbstgebackenen Brezeln oder Plätzchen an die Familien für die Sternsinger. Da sich die Kinder schon oft für faire, caritative Aktionen eingesetzt hatten, war es schwer etwas Neues zu finden.

Aber dann hatte ein Kind eine neue, andere Idee, die von den anderen Kindern und den Mitarbeiterinnen unterstützt wurde. In diesem Jahr sammelte die Kita St. Agnes Konservendosen, Kaffee, Tee, Duschgel und andere Kleinigkeiten für Menschen, die nicht so viel Geld zur Verwirklichung ihrer Wünsche zur Verfügung haben.

Die KiTa-Leitung nahm Kontakt zur Gelsenkirchener Tafel auf und Hartwig Szymiczek von der Geschäftsführung der Tafel war von der Idee der Kinder begeistert und sicherte die Abholung der Spenden zu.

Dann gingen die Kinder ans Werk. Sie informierten ihre Familienangehörigen und baten um eine Spende, stellten Körbe vor die Gruppentüren und sorgten jeden Nachmittag dafür, dass die Körbe geleert und für den nächsten Tag bereitgestellt wurden. Die Kinder freuten sich täglich über den ständig ansteigenden Spendenberg und hielten tapfer vierzehn Tage an ihrer Spendenaktion fest.

Am 25. November war es dann endlich soweit. Das Auto der Tafel fuhr auf dem Parkplatz vor. Die Abordnungen der Gruppen saßen im Halbkreis um die Spendenkisten verteilt und berichteten über ihre Aktion.

Hartwig Szymiczek und zwei weitere Mitarbeiter der Tafel Gelsenkirchen ließen es sich nicht nehmen, die Ausbeute der Kinder zu bewundern und die Idee zu loben. Szymiczek berichtete über die Arbeit in der Tafel und erklärte den Kindern, dass ihre Spenden in die diesjährige Weihnachtspäckchen-Aktion einfließen. Und, dass durch ihre Idee, die Weihnachtspäckchen für Kinder, Familien und Senioren nun besonders gut gefüllt sein werden.

Als der Wagen der Tafel beladen wurde, sangen die Kinder das Martinslied, denn auch die Helfer bei der Tafel sind jeden Tag ein kleines bisschen wie St. Martin.

Eine tolle Aktion in der fairen Kita St. Agnes, die nächste Aktion ist schon geplant.