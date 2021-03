Gelsenkirchen-Buer. Bauchwandbrüche, auch Hernien genannt, treten nicht so selten auf. Alleine in Deutschland werden jährlich rund 178 000 Leistenbrüche operiert und die Anzahl der Bauchwandbrüche ist nur wenig geringer. „Für Leisten-, Nabel und Narbenbrüchen gibt es eine Vielzahl von Operationstechniken und vor allem die Schlüssellochoperationen stehen zunehmend im Vordergrund. Welche OP-Methode sinnvoll ist, hängt von Lage und Größe der Hernie, aber auch vom Alter eines Patienten und seinen möglichen Nebenerkrankungen ab. Bei Narbenhernien setzen wir den da Vinci ein, das ist ein hochpräzises roboter-assistiertes Operationssystem“, sagt Privat-Dozent Dr. Markus Utech, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Bergmannsheil Buer und informiert in einem Online-Seminar am 10. März, 18:00 Uhr, über Diagnostik und Therapie. Die Klinik, die mit dem Siegel "Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ ausgezeichnet ist, nimmt an einer langjährigen Studie zur Qualitätssicherung teil.

„Chefarztvisite“ nennt das Bergmannsheil Buer in 2021 die Patientenseminare, die vorerst als Online-Seminare stattfinden. Anmeldungen sind unter chefarztvisite@bergmannsheil-buer.de notwendig. Der Teilnehmer erhält einen Zugangslink zum virtuellen Seminarraum. Weitere Informationen gibt es in der Rubrik Veranstaltungen auf der Klinikhomepage.