Sowohl Jens Grembowietz als auch sein Co-Trainer Kevin Kisyna haben sich trotz guter Gespräche mit der sportlichen Leitung, Uwe Nowitzki und Franco Busu, dazu entschieden, gemeinsam einen weiteren Step in ihrer Trainer-Laufbahn zu machen. Nachdem Jens vor 1 ½ Jahren seine A-Lizenz absolviert hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis er den nächsten Schritt machen wird. Trotzdem haben wir natürlich auch sowohl bei ihm als auch bei Kevin Wehmut gespürt, da sie sich bei uns sehr wohl gefühlt hat. In jedem Gespräch mit ihm haben wir stets betont, dass wir ihm nie - wie damals auch bei Alex Thamm - Steine in den Weg legen werden und uns immer darüber freuen, wenn er eine tolle Karriere vor sich hat. In den letzten vier Jahren hat er in jedem Fall eine tolle Arbeit geleistet und hat nur das Beste verdient. Kevin hat sich im Sommer ebenfalls optimal in das Trainerteam und den Verein integriert und Grembo hervorragend zur Seite gestanden.

Wir wünschen Grembo und Kevin für ihre Zukunft alles erdenklich Gute und hoffen, dass sie in ihrem neuen Verein eine angenehme und erfolgreiche Zeit haben werden. Menschlich sind wir froh, dass wir sie nicht „verlieren“, da beide auch weiterhin Mitglied bei uns im Verein bei den Alten Herren bleiben. Wir freuen uns daher sehr, dass sie auch weiterhin Teil der 08er Vereinsfamilie bleiben.

Jens Grembowietz zu seiner Entscheidung: „Niemals geht man so ganz. Ich bedanke mich bei der 08er Familie für 4 tolle Jahre, voller Vertrauen, in denen ich viel lernen und mich weiterentwickeln durfte. Ich habe stets betont, als Trainer ehrgeizige Ziele zu verfolgen.

Nun ist für mich der Zeitpunkt gekommen, ab Sommer, einen neuen Schritt in diese Richtung zu wagen. Bis dahin bleibt der Fokus jedoch bei 08, damit Kevin und ich uns im Sommer bestmöglich verabschieden können. Horst 08 wird als Verein, meiner ersten Cheftrainer- Position, immer einen besonders Platz einnehmen.“