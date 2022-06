Nach drei Jahren Pause ist es wieder soweit: Die Herren über 32 und 40 spielen um den Krombacher Westfalen Cup. Alles andere als "Altherrenfußball" erwartet die Zuschauer*innen am kommenden Wochenende im SportCentrum Kaiserau. Am Samstag, 18. Juni möchte der TuS Dornberg seinen Titel bei den Ü32-Herren verteidigen. Sonntag werden 20 Teams versuchen, die TSG Herdecke beim Krombacher Ü40 Westfalen Cup zu entthronen. Ebenfalls am Sonntag ermitteln die Frauen ihre Ü30-Meisterinnen.



Der Ball rollt bei den Herren an beiden Tagen ab 11;00 Uhr. Gespielt wird mit fünf Feldspielern plus Torwart im Modus "Jeder gegen jeden". Die Gruppenersten und -zweiten der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Mit dem Einzug ins Halbfinale erreichen die Mannschaften die "Gewinnzone": Die Teams bekommen gut gefüllte Ballnetze und alle Spieler Urkunden und Pokale des Hauptsponsors und Namensgebers Krombacher. Die jeweiligen Turniersieger qualifizieren sich zudem für die westdeutschen Meisterschaften 2022 in Duisburg-Wedau.

Die Veranstalter rechnen mit dem Endspiel gegen 17:00 Uhr. Direkt im Anschluss wird die Siegerehrung von Verantwortlichen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) und dem Hauptsponsor durchgeführt.

Am Sonntag greifen die Damen gegen 12:00 Uhr in das Geschehen ein. Die Frauen-Kreisauswahl Herne möchte ihren Titel verteidigen. Drei Mannschaften werden mit Hin- und Rückspiel die westfälischen Ü30-Meisterinnen ermitteln. Die Sieger*innen werden im kommenden Jahr die westfälischen Farben bei den westdeutschen Meisterschaften in Duisburg-Wedau vertreten.

Für das leibliche Wohl der Zuschauer*innen und Spieler*innen sorgt am gesamten Wochenende der ausrichtende SuS Kaiserau. Die Verantwortlichen hoffen auf rege Unterstützung von den Tribünen für die Mannschaften.