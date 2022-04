Schlagkräftige Unterstützung für den BSV Wulfen beim 113:108 n.V. Sieg gegen BBA Hagen

Dorsten. Seit einigen Wochen trainiert der bulgarische Importspieler Lyuben Paskov vom BSV Wulfen in seiner freien Zeit zusätzlich beim Boxverein Rot-Weiß Buer. Um ihren neuen Sportler einmal live spielen zu sehen und anfeuern zu können, organisierte Trainer Andreas Wendt für den letzten Spieltag der regulären 1. Regionalligasaison ein Teamevent für das Spiel der Wulfener gegen Hagen. Das wiederum gefiel dem 1. Vorsitzenden Christoph Wink so gut, dass er die Boxer spontan zu diesem Spiel eingeladen hat.

Was die Boxer zu sehen bekamen, war nichts für schwache Nerven. In einem Wahnsinnsspiel vor über 500 Fans gewannen die Wulfener denkbar knapp nach Verlängerung und sicherten sich damit den 3. Platz in der 1. Regionalliga, der gleichzeitig auch das Heimrecht für die Playoffs zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeutet,

Mit der Unterstützung seiner Boxer avancierte Lyuben Paskov (19 Punkte / 7 Rebounds / 2 Assists) zum effektivsten Wulfener Spieler an diesem Abend.