Das DFB-Team gewann am Freitagabend. 08. Oktober. 2021 mit 2:1 im WM – Qualifikationsspiel in der Gruppe J gegen Rumänien vor 25.000 Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion. und könnte am Montag. 11. Oktober. 21 mit einem weiteren Erfolg vorzeitig das Ticket für die WM in Katar 2022 lösen.

In einer hektischen Anfangsphase leistete sich das deutsche Team einige Unkonzentriertheiten. Die Rumänen waren trotz defensiver Ausrichtung gefährlich.

Schnelles Umschaltspiel und der direkte Zug zum Tor stellten die DFB-Abwehr vor Probleme und so führten die Gäste schon nach 9 Minuten 1:0 durch Hagi. Gnabry und Reus vergaben gute Torchancen.

Nach der Pause kamen die Deutschen mit Schwung aus der Kabine, der schnelle Ausgleich durch Gnabry mit einem satten Fernschuss gab Selbstvertrauen. Die Führung brachte dann ein Eckball, Müller stand am Pfosten goldrichtig.

Deutschland - Rumänien ...... 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Hagi (9.), 1:1 Gnabry (52.), 2:1 Müller (81.).

Deutschland: Ter Stegen - Hofmann (85.Klostermann), Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Reus (67.Havertz), Sane (89.Adeyemi) - Werner (67.Müller)

Rumänien: Nita - Ratiu, Rus, Chiriches, Burca (50.Manea), Tosca - Hagi (59. Maxim), Stanciu (82.Albu), Marin, Mihaila (60.Ivan) - Puscas (82.Mitrita)

Schiedsrichter: Cüneyt Çakır aus der Türkei:

Tabelle:

Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Pk.

1 Deutschland 7 6 0 1 19:3 18

2 Nordmazedonien 7 3 3 1 15:6 12

3 Armenien 7 3 3 1 8:10 12

4 Rumänien 7 3 1 3 10:8 10

5 Island 7 3 2 4 7:15 5

6 Liechtenstein 7 0 1 6 2:19 1

Nächste Spiele:

11.Oktober Nordmazedonien - Deutschland

11.November Deutschland - Liechtenstein

14.November Armenien - Deutschland

Bilanz:

Die erste Begegnung beider Teams fand am Sonntag. 25. August. 1935 vor 35.000 Zuschauer im Steigerwald Stadion in Erfurt statt.

Unter Reichstrainer Otto Nerz gewann das deutsche Team durch Tore von Josef Rasselnberg vom VfL Benrath, August Lenz Borussia Dortmund, Wilhelm Simetsreiter FC Bayern München und Karl Hohmann vom FK Pirmasens, mit 4:2. Die Tore für Rumänien erzielte Vilcov Vilcov.

Deutschland: Buchloh - Hohmann - Lenz - Rasselnberg - Deike - Gramlich - Kitzinger - Malecki - Simetsreiter – Werner

Rumänien: Albu - Barathy - Barbuelscu - Bugarin - Chiivin - Civlac - Deheleanu - Dobay - Silard - Vilcov – Steinbach

Schiedsrichter: Johannes Moorsel

Stadion: Steigerwald Stadion in Erfurt

Zuschauer: 35.000

Am Sonntag. 25. September. 1938 standen sich beide Teams im Stadion der der Republik in Bukarest statt. Deutschland gewann mit Trainer Sepp Herberger durch Tore von Helmut Schön vom Dresdener SC, Josef Stroh FK Austria Wien, Eigentor Gheorghe Albu, und Hans Pesser mit 1:4, das Gegentor erzielte Cornel Orza.

Rumänien: Albu - Barathy - Bodola - Demetrovici - Dobai - Ploesteanou - Vintila - Sfera - Davíd - Orza – Gain

Deutschland: Raftl - Appel - Schmaus - Mock - Skoumal - Hahnemann - Pesser - Schön - Stroh - Biallas – Wagner

Schiedsrichter: Alexander Popovich

Stadion: Republik

Zuschauer: 30.000

Im Frankfurter Waldstadion gelang Deutschland am Sonntag. 07. Juli. 1940 vor 35000 Zuschauer durch Tore von Ernst Plener von Vorwärts-Rasensport Gleiwitz der ebenso wie Fritz Walter vom 1 FC Kaiserlautern an diesem Tag sein erstes Länderspiel machte. 2:0 und 3:0 Willi Hahnemann von Admira Wien, 4:0/8:2 und 9:3 1. FC Kaiserslautern, 5:1 Hans Fiederer von SpVgg Fürth, 6:1, Vorwärts-Rasensport Gleiwitz sowie die Gegentore von Barátki und Silviu Ploesteanu ein 9:3 Sieg.

Deutschland: Janes - Moog - Fiederer - Kitzinger - Kupfer III - Arlt - Hahnemann - Krüger - Martinek - Plener – Walter

Rumänien: Barátki - Lengerui - Lupas - Moldoveanu - Juhasz - Slivatz - Davíd - Reuter - Orza - Ploesteanu – Bogdan

Fritz Buchloh (1909-1998), Torhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft 1932-1936

Foto: Stadtarchiv Mühlheim an der Ruhr

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Schiedsrichter: Italien AUS Italien

Zuschauer: 35.000

Stadion: Waldstadion Frankfurt am Main

Am Sonntag. 01. Juli. 1941 fand im Stadion Giulești - Valentin Stănescu in der rumänischen Hauptstadt Bukarest vor 40000 erneut das letzte Testspiel in den Wirren des Zweiten Weltkrieges statt, das Team von Sepp Herberger gewann mit 7:0 durch Tore von Herbert Burdenski vom FC Schalke 04, 3. Treffer von Fritz Walter 1. FC Kaiserslautern. August Klingler vom FV Daxlanden, Karl Decker vom First Vienna Football-Club 1894 und Ernest Otton Wilimowski vom TSV 1860 München.

Rumänien: Bindea - Consiantinescu - Felekan - Jordache - Moldeveanu - Nigrescu - Pavolici - Simatoc - Wetzer - Marian – Bogdan

Deutschland: Jahn - Janes - Miller - Burdenski - Kupfer III - Sing - Sold - Walter - Decker - Willimowski - Klingler

Schiedsrichter: Moler

Stadion: Giulești - Valentin Stănescu

Zuschauer: 40.000

Das erste Spiel gegen Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg fand am 01. Juli. 1966 im Südweststadion in Ludwigshafen vor 60.000 Zuschauer statt. Das Spiel Endete mit 1:0 für Deutschland durch einen Treffer von Uwe Seeler vom Hamburgersportverein in der 70. Minute.

Deutschland: Tilkowski - Höttges - Lutz - Schnellinger - Weber - Overath - Szymaniak - Ulsaß - Grabowski - Hornig - Seeler

Rumänien: D. Coe - Dobrin - Gergheli - Ionescu - Moceanu - Sorin - Popa - Halmageanu - Dridea - Pircalab – Badea

Schiedsrichter: Franz Mayer Österreich.

Stadion: Südweststadion in Ludwigshafen

Zuschauer: 60.000

Am Mittwoch. 21. November 1967 im Ghencea Stadion in Bukarest vor 43.000 Zuschauer Unterlag das deutsche Team durch ein Tor von Ghergely Ghergely in der 83. Minute mit 1:0.

Rumänien: D. Coe - Dobrin - Ghergely - Ionescu - Kalle - Mocanu - Satmareanu - Nicolae - Koszka - Pircalab – Haidu

Deutschland: Wolter - Beckenbauer - Patzke - Schulz - Vogts - Weber - Overath - Libuda - Löhr - Seeler – Siemensmeyer

Schiedsrichter: Franz Mayer Österreich.

Ghencea Stadion (Bukarest)

Zuschauer: 43000

Schiedsrichter: Mayer

Am 08. 08.April.1970 empfing das DFB – Team in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart vor 37.000 Zuschauer Rumänien, in der 20. Spielminuten ging Rumänien durch Alexandru „Sandu“ Neagu mit 0:1 in Führung. Wolfgang Overath vom 1. FC Köln das 1:1.

Deutschland: Maier - Beckenbauer - Höttges - Schnellinger - Vogts - Weber - Overath - Grabowski - Haller - Maas – Müller

Rumänien: Raducanu - Satmareanu - Dinu - Mocanu - Dumitru - Lupescu - Neagu - Nunweiler - Dobrin - Dumitrache – Lucescu

Schiedsrichter: Gyula Emsberger aus Ungarn

Stadion: Mercedes-Benz Arena in Stuttgart

Zuschauer: 37.000

Bei der Fußball Europameisterschaft 1984 in Frankreich Trennten sich in der Gruppe 2 Deutschland und Rumänien durch Tore von 1:0 Rudi Völler und 2:1 Rudi Völler von Werder Bremen sowie Coras mit 2:1.

Deutschland: Schumacher - Brehme - Förster - Förster - Briegel - Matthäus - Meier - Stielike - Allofs - Rummenigge – Völler

Rumänien: Lung - Andone - Rednic - Stefanescu - Ungureanu - Bölöni - Coras - Hagi - Klein - Dragnea – Camataru

Stadion: Bollaert-Delelis ist ein Fußballstadion im französischen Lens.

Schiedsrichter: Jan Keizer Niederlande

Zuschauer: 31.787

SEPP HERBERGER NATIONALTRAINER 1936-1964

Foto: Deutscher Fussball Bund

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Das nächste Freundschaftsspiel fand am 05: September: 1998 im National Stadium Ta'Qali in Malta statt. Es endete durch Tore von Viorel Moldovan und Christian Nerlinger von Borussia Dortmund 1:0.

Deutschland: Kahn - Babbel - Paßlack - Albertz - Basler - Effenberg - Jeremies - Bierhoff - Kirsten - Nerlinger – Rehmer

Rumänien: Stelea - Ciobotariu - Batranu - Petrescu - Popescu - Galca - Munteanu - Munteanu - Petre - Ilie – Moldovan

Stadion: National Stadium Ta'Qali

Zuschauer: 2.000

Schiedsrichter: Alfred Micallef

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien Trennten sich Deutschland und Rumänien am 12. Juni 2000 in Lüttich vor 30.000 Zuschauer 1:1. Die Tore erzielten Mehmet Tobias Scholl FC Bayern München und Viorel Dinu Moldovan.

Deutschland: Kahn - Babbel - Linke - Nowotny - Häßler - Jeremies - Matthäus - Scholl - Ziege - Bierhoff – Rink

Rumänien: Stelea - Chivu - Filipescu - Petrescu - Popescu - Ciobotariu - Galca - Hagi - Munteanu - Ilie – Moldovan

Schiedrichter: Kim Milton Nielsen aus Kopenhagen

Zuschauer: 30.000

Stadion: Stade Maurice Dufrasne

Dass Freundschaftsspiele am Mittwoch. 28.April. 2004 im Giulesti-Valentin Stanescu in Bukarest vor 10.000 Zuschauer verlor das DFB Team mit 5:1.

Rumänien: Lobont - Chivu - Iencsi - Radoi - R. Rat - Petre - Plesan - Stoican - Danciulescu - Dica – Ganea

Deutschland: Kahn - Friedrich - Ernst - Frings - Hamann - Jeremies - Ramelow - Schneider - Bobic - Kuranyi – Lahm

Das Tor für das DFB Team erzielte Philipp Lam von BAYERN München

Am 12. September. 2007 gewann das DFB Team im Kölner Rhein Energie Stadion vor 44.000 Zuschauer durch Tore von Bernd „Schnix“ Schneider von Bayern Leverkusen, David Odonkor von Betis Sevilla und Lukas Podolski vom 1 FC Köln.

Deutschland: Hildebrand - Friedrich - Hilbert - Jansen - Metzelder - Hitzlsperger - Schneider - Schweinsteiger - Trochowski - Helmes – Podolski

Rumänien: Coman - Chivu - Goian - R. Rat - Tamas - Marin - Codrea - Nicolita - Dica - Marica – Mutu

Schiedsrichter: Nicola Rizzoli von Bologna

Zuschauer: 44.000

Stadion: Kölner Rhein Energie Stadion

Das Qualifikationsspiel zur Fusball WM 2022 in Kadar gewann am 28. März. 2021 in Bukarest durch ein Tor von SERGE GNABRY vom FC Bayern München mit 0:1.

Rumänien: Nita - Camora - Chiricheș - Tosca - Hagi - Marin - Stanciu - Keseru - Mihaila - Popescu – Tanase

Deutschland: Neuer - Ginter - Klostermann - Rüdiger - Goretzka - Gündogan - Havertz - Kimmich - Gnabry - Sané - E. Can

Schiedsrichter: Clement Turpin aus Montceau-les-Mines