Ein 23-jähriger Gelsenkirchener geriet mit seinem Fiat am Samstagabend an der Sudfeldstraße gegen einen geparkten Audi A1.

Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bereits am 10. Februar war der 23-Jährige in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ermittlungen ergaben, dass er in Gelsenkirchen einen Verkehrsunfall verursachte und die Polizeibeamten hier bereits feststellten, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Sein Führerschein wurde hier beschlagnahmt. Ohne gültige Fahrerlaubnis setzte er sich am Samstag erneut unter dem Einfluss von Drogen ans Steuer und verursachte wiederholt einen Unfall. Auch am Samstag wurde er zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.