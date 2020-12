Der Verschönerungsverein Gevelsberg hatte Besuch vom WDR. Die Sendung soll am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 18.45 Uhr in der Aktuellen Stunde gezeigt werden.

Autor Gereon Helmes, Kameramann Matthias Kopatz und Tontechniker Joachim Falter reisten aus Köln und Düsseldorf an, um über ein beliebtes Ausflugsziel auch zu Corona-Zeiten zu berichten. Bürgermeister Claus Jacobi und die Vereinsvorsitzende Kirsten Niesler stellten dem Fernsehteam das idyllisch gelegene Gatter im Stadtwald vor mit seinen Bewohnern, dem Damwild und den Mufflons.

Sie schilderten, wie sich die Beliebtheit des Geheges seit Beginn des ersten "Lockdowns" im Frühjahr noch weiter deutlich gesteigert hat. Besonders die Kinder lieben es, die Tiere mit den Leckerli aus dem Futterautomaten zu verwöhnen. Oft schließen die Familien einen rund einstündigen Spaziergang rund um das Gehege an oder wandern – einige Kilometer mehr – durch den großen Stadtwald.

Spiele in der Natur

Da in diesem Jahr die Familienfeier des Verschönerungsvereins ausfallen musste, hat Vorstandsmitglied Petra Hartmann Anregungen für Spiele und Kreativität in der Natur auf die Homepage des Vereins gestellt. So wird ein Besuch im Wald im Handumdrehen zum unterhaltsamen und lehrreichen Familien-Event: www.vv-gevelsberg.de.

WDR-Autor Gereon Helmes stellt in der "Aktuellen Stunde" neben dem Gevelsberger Gatter auch Ausflugsziele am Möhnesee und in Bochum vor. Ihn interessierte die Frage: Was tun in Corona-Zeiten?