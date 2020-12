Da der Weihnachtsgottesdienst nicht wie gewohnt stattfinden kann und auch der Verkauf von selbstgebackenen Keksen nicht möglich ist, kam Gabriele Streckert, die Direktorin am Städtischen Gymnasium in Gevelsberg, mit einer Bitte auf den Förderverein des Gymnasiums zu: Sie bat darum, dass der Verein eine Sachspende in Form von verpackten Süßigkeiten, Keksen oder Ähnlichem leisten könnte. Benötigt wurden 950 gefüllte Päckchen.

Die Backstube der Bäckerei „Die 2/Borggräfe" in Sprockhövel-Haßlinghausen sagte spontan zu. Als nächstes holte dann der Förderverein noch die Werbeagentur Die-Bekleber.com aus Gevelsberg mit ins Boot, um die Tütchen mit einem netten Gruß zu versehen.

Eigentlich sollten diese Päckchen dann am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien verteilt werden, aber auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Kurz nachdem die 950 Kekspäckchen fertig gestellt wurden erreichte den Förderverein und der Schule die Mitteilung, dass die Schulpflicht ausgesetzt wird. Per Durchsage an alle Schüler unterrichtet, konnte aus jeder Klasse/Stufe jeweils ein Schüler für sich und seine Mitschüler*innen die Kekspäckchen rechtzeitig abholen und verteilen. Aber auch das gesamte Kollegium nebst den Mitarbeitern kam nicht zu kurz.