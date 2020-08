Die feierliche Eröffnung der vollständig umgebauten Kaufland-Immobilie am Großen Markt in Gevelsberg rückt in greifbare Nähe. Bevor sich im Herbst wieder die Türen für die Kunden öffnen, luden Immobilieneigentümer ANH, Kaufland und Bürgermeister Claus Jacobi jetzt zu Führungen durch das Gebäude ein.



Nach fast zweijährigen Bauarbeiten präsentiert sich das Gebäude jetzt im neuen Glanz, wovon sich die Bürger während insgesamt drei Führungen überzeugen konnten. Die große Verkaufsfläche von Kaufland befindet sich nun auf dem Niveau des Vendômer Platzes. Die übrigen Ebenen wurden zu einem großzügigen Parkhaus umgebaut, das mehr und komfortablere Parkplätze anbietet als vor dem Umbau.

Mit einem zweistelligen Millionenbetrag hat der Grundstückseigentümer ANH Hausbesitz ein starkes Zeichen für die Gevelsberger Innenstadt gesetzt. Hierdurch ist es gelungen, Kaufland langfristig im Herzen des Gevelsberger Zentrums zu halten und einen Vollsortimenter auch weiterhin im zentralen Versorgungsbereich der Stadt vorzuhalten.

Drei statt einer geplanten Führung

Bürgermeister Claus Jacobi ließ es sich nicht nehmen, bei den insgesamt vier Baustellenführungen von Kaufland vor Ort zu sein. "Ursprünglich war nur eine Führung mit offiziellen Vertretern und eine Bürgerführung geplant. Aber das Interesse bei der Anmeldung war so groß, dass wir beschlossen haben, drei Bürgerführungen zu veranstalten. So konnten rund 100 Menschen die Gelegenheit nutzen, sich die großen Umbaumaßnahmen von Kaufland direkt vor Ort anzusehen."

Der Bürgermeister war bei jeder Führung dabei und suchte das Gespräch mit den Bürgern. Er zeigte sich auch beeindruckt von dem Fortschritt der Baumaßnahmen. "Kaufland wird hier rund 30.000 verschiedene Produkte anbieten. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl von Gevelsberg.

Da bekommt quasi jeder Einwohner sein eigenes Produkt", lacht Claus Jacobi.