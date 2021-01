Voll gesperrt für den Verkehr wird ab Montag, 11. Januar, die Feverstraße in Höhe der Haus-Nr. 51 in Gevelsberg, zwischen Teich- und Feldstraße, für die Dauer von bis zu zwei Wochen. Grund sind notwendige Kanalanschlussarbeiten am ehemaligen Jeco-Gelände.

Der Anliegerverkehr zwischen der Feld- und Teichstraße bleibt bis zur Baustelle möglich. Die Grundstückszufahrten sowie eineinseitiger Gehweg bleiben frei.

Beidseitige Halteverbote

Für die Umfahrungsstrecke des Stadtteilbusses 563 werden an der Dörnenstraße, Im Himmel und Am Schwarzen Weg teils beidseitige Halteverbote eingerichtet. Die Haltestellen Feverstraße und Teichstraße können in diesem Zeitraum leider nichtangefahren werden. In der Dörnen- und Klosterholzstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Verkehrsteilnehmer sowie die betroffenen Anwohner werden um Verständnis gebeten.