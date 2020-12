Gladbeck: Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Gladbeck war das bestimmende Thema beim Besuch von Bürgermeisterin Bettina Weist im Polizeipräsidium Recklinghausen. Es war das erste Treffen der neuen Verwaltungschefin mit Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Ein Antrittsbesuch, der nicht nur dem gegenseitigen Kennenlernen diente.

Ein Schwerpunktthema zwischen der Polizeipräsidentin und der Bürgermeisterin war die gute und intensive Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommune und der Informationsaustausch in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: "Neben der objektiven Kriminalitätsentwicklung ist die "gefühlte Sicherheit" der Menschen ein wichtiger Gradmesser, an dem Stadt und Kommune ihre Maßnahmen ausrichten. Einer engen Zusammenarbeit, z. B. durch gemeinsame Präsenzstreifen im Stadtgebiet, kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu".

Bürgermeisterin Bettina Weist: "Schon jetzt arbeiten Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst in vielen Bereichen gut und eng zusammen. Darauf setzen wir auch in Zukunft. Gemeinsam wollen wir das Sicherheitsgefühl in Gladbeck weiter stärken.

Friederike Zurhausen (l.) und Bettina Weist (r.)