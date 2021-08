Nachdem es ja "damals" lange dauerte bis die ersten Bagger u. weitere schwere Geräte

anrollen konnten,durften.

Nachdem die vielen Hürden wie die der Behörden in Kreis RE

und auch Nachbarschafts-Einsprüche überstanden waren bzw. sind,

ist aktuell schon sehr - groß - zu erkennen

was da wohl entsteht am ---KRUSENKAMP---

in Gladbeck - Mitte - Ost.

Ein neuer Stinnes-Hagebaumarkt .

Es bewegten sich aktl. arbeitender Weise,

so einige schwere Geräte gleichzeitig auf dem Gelände !