1.Spieltag 4. Herren 2.Kreisklasse

Die Saison 21/22 eröffneten die dritte und vierte Herrenmannschaft der DJK TTG Gladbeck-Süd.

Schon im ersten Spiel konnte die DJK nicht auf die volle Spielstärke zurückgreifen und verlor gegen den DJK Olympia Bottrop IV mit 1:9.

Punkte:

Jenna Cruz/ Jan Zahlmann

2.Spieltag Freitag 17.09.21 19:30

PSV Recklinghausen IV vs DJK TTG Gladbeck-Süd IV

1.Spieltag 3. Herren 1.Kreisklasse

Auch die Mannschaft aus der 1. Kreisklasse musste mit Ersatz antreten. Am Anfang haben die Gastgeber aus Kirchhellen gut Punkte vorlegen können, doch die Gladbecker kamen bis auf einen Punkt nach dem ersten Durchgang an den Gegner heran. Danach zog der VFB Kirchhellen ihr Spiel an, sodass sie mit 9:5 gewannen.

Punkte:

Rüdiger Krause/ Torsten Wilkskamp

Holger Graap (2)

Joachim Telöken

Rüdiger Krause

2.Spieltag Mittwoch 15.09.21 19:30

DJK TTG Gladbeck-Süd III vs TSC Dorsten II

1. Spieltag 1. Herren Bezirksliga

Die Erstvertretung, die den Aufstieg in die Landesliga anstrebt, feierte am ersten Spieltag einen ungefährdeten Heimsieg. Zuhause konnten die Gastgeber souverän mit 2:1 nach den Doppeln in Führung gehen. Auch in den einzeln blieben sie auf Kurs. Am Ende wurde der Gast mit einem 9:4 nach Hause geschickt

Punkte:

Patrick Lautenschläger/ Andre Mallach

Torsten Rose/ Kristijan Juric

Patrick Lautenschläger(2);

Andre Mallach(2);

Torsten Rose(2);

Klaus Goldbeck

2.Spieltag: Sonntag 10:00. 19.09.21

SV Westfalia Gemen vs DJK TTG Gladbeck-Süd

1.Spieltag 2.Herren Kreisliga

Das Spiel der 2. Vertretung ging in die selbe Richtung wie bei der ersten. Schon nach dem ersten Durchgang führten die Gäste aus Brauck mit 3:6. Ein selbstläufer sollte dies aber nicht werden, denn mit 5 Fünfsatzspielen, bei dem vier zugunsten an die TTG gingen, errungen die Gäste ihre Punkte . Letzendlich gewannen so gegen Olympia Bottrop mit 3:9

Punkte:

Matthias Daniel/ Dr. Frank Kelterbaum

Alexander Aldorf/ Nils Schöttler

Matthias Daniel(2);

Nikandr Stürmer(2);

Dr. Frank Kelterbaum(2);

Nils Schöttler

2.Spieltag Freitag 17.09.21 19:30

DJK TTG Gladbeck-Süd II vs ETG Recklinghausen II

**Kreismeisterschaften 21/22**

Holger Graap, Stammspieler der dritten Herrenmannschaft, konnte in Vertretung der DJK TTG Gladbeck-Süd zwei Erfolge in den Kreismeisterschaften verbuchen. Bei der Spielklasse Senioren 60 erspielte er sich den 2. Platz in der Einzelkategorie und den ersten Platz mit J.Neumann im Doppel.

Die DJK beglückwünscht die grandiose Leistung. 🎉🎊