WEEZE. Nach einer Pause von zwei Jahren findet am Samstag, 8. März, wieder ein „Plattdeutscher Abend“ im Bürgerhaus statt. Die Organisatoren des Arbeitskreises, unter der Schirmherrschaft des Heimat - und Verkehrsvereins Weeze, werden dafür sorgen, dass es wieder ein unterhaltsamer Abend wird.

Man hat schon mit verschiedenen „Akteuren“ gesprochen, die auch wieder bereit sind, mit ihren Vorträgen für Jung und Alt, die Besucher an diesem Abend zu begeistern. Der Plattdeutsche Abend soll dafür sorgen, dass die Mundartsprache nicht verloren geht. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Karten für den Abend, der um 17 Uhr im Bürgerhaus beginnt, gibt es in den Geschäften: Schuhe & Schönes Bauer, Lotto-Toto A. Boeijen und Marktcafé W. Reuters.