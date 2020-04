Für das geplante Filmprojekt über die Gocher Denkmäler, kann wegen der Corona Krise auf unbestimmte Zeit weder recherchiert, interviewt, noch gefilmt werden.

Im Laufe der letzten Jahre hat sich jedoch sehr viel Film- und Fotomaterial angesammelt, das ich nun für eine "Gocher Timeline" nutzen möchte, in die prägende Ereignisse der Stadt Goch, bekannte Personen oder das Vereinsleben eingebunden werden sollen. Animierte Infotafeln und Filmmaterial werden den Zuschauer auf eine kleine Reise durch die Gocher Geschichte mitnehmen. Das obige Beispiel zeigt in der Timeline die Unteren Nuthseen in Hommersum, in denen seit 2005 der Biber wieder ansässig ist.

Der Film wird bei Youtube für jeden frei zugänglich sein.

Wer dieses Projekt mit eigenen Bildern aus den privaten Fotoalben unterstützen möchte, kann gerne digital vorliegende Aufnahmen, mit einer kurzen Beschreibung und einer Information zum Urheber des Materials, an die folgende E-Mail Adresse senden:

sascha-junghenn@gmx.de

Alle Urheber von ausgewählten Bildern, werden selbstverständlich im Abspann namentlich genannt.

In die Zeitleiste sollen alte Bilder von Vereinen, wie beispielsweise FC Concordia, SV Viktoria (gerne alte Spielszenen) oder Kolping aufgenommen werden. Weiterhin wird Bildmaterial von den Rosenmontagszügen in Goch aus den 70er und 80er Jahren, dem alten Hallenbad, den Bau des Hubert Houben Stadions, vom Goli Theater, Eröffnung der Autobahn, Anlegung der Fußgängerzone, Veranstaltungen vergangener Tage, sowie vom Abriss oder Aufbau prägender Gebäude gesucht.