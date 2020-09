Uns fehlt der Garten !

Aber wir haben uns vor einigen Jahren entschieden, trotzdem darauf zu verzichten- wer sollte ihn noch pflegen, wenn die eigene Gesundheit sagt NO ?

Also war die einzige Konsequenz, unsere Naturumgebung zu verkleinern. Umzug stand an.

Wir haben nun nur ein kleines Refugium, in dem sich wenigstens noch einige Insekten tummeln können. Und in diesem kleinen Paradies stehen neben einem kleinen Insektenhotel, einigen kleinen Nektargebern und Farbtupfern drei unterschiedlich große Lavendelpflanzen, ein eldorado für Bienen und Hummeln.

Es ist enfach nur schön, macht aber auch sehr nachdenklich. Es kommen zwar Insekten zum auftanken - aber früher waren es doch bedeutend mehr.

Wie werden wir das unseren Enkelkindern erklären müssen ????