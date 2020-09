GOCH. Drei Tage nach der Kommunalwahl trafen sich die neu gewählten Fraktionsmitglieder der SPD Goch zur konstituierenden Fraktionssitzung im Bürgerbüro auf der Brückenstraße. Geleitet wurde die Sitzung vom Vorsitzenden der Gocher SPD, Dr. Bernd Schlözer.

"Das Wahlergebnis lieferte der Gocher SPD keinen Grund zur Freude, schließlich werden sieben verdiente Mitstreiter im neuen Rat fehlen"., schreibt Jutta Seven in ihrer Pressemitteilung.

In der neuen Fraktion, die am Mittwoch, 4. November, anlässlich der konstituierenden Sitzung des neu zusammengesetzten Rates der Stadt Goch die Ratsarbeit aufnimmt, wurde überlegt, wie die Ratsarbeit in den kommenden fünf Jahren erfolgreich gestaltet werden kann.

Als Fraktionsvorsitzender wurde Klaus-Dieter Nikutowski einstimmig bestätigt. Ebenfalls einstimmig wurde Jutta Seven zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und Willi Ratsak erneut zum Fraktionsgeschäftsführer gewählt.

Die neu in den Rat gewählte Jennifer Lorenz wird sich künftig um den Auftritt der SPD in den sozialen Medien kümmern. Die neue SPD in Goch (von links): Jutta Seven, Klaus-Dieter Nikutowski, Jennifer Lorenz und Willi Ratsak.