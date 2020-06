Es waren mehr als 500 liebevoll gefertigte Handarbeiten, die Frau Sonja Martens und Frau Dagmar Zobel-Wilma von der Initiative Helfen mit Herz an die Bereichsleiterin vom Anna-Stift in Goch, Frau Christel Daams, spenden konnten. Von Kuscheltieren, Kleidung, Nützliches und Dekoratives war alles dabei.

Die Handarbeiten werden auf die Tages- und Wohngruppen in Goch, Kleve und Emmerich verteilt.

Im Vorfeld hatten einige Mütter Muffins gebacken und so konnte man sich bei herrlichem Wetter im Garten der Gocher Tagesgruppe (mit dem nötigen Abstand) trotz Covid 19, bei Kaffee und Kuchen austauschen.

An dieser Stelle gilt allen Helferfeen der Initiative ein ganz großes Dankeschön, für diese große Spende, denn nebenher wurden auch über 1000 Mundmasken noch für diverse Altenheime genäht und ebenfalls gespendet.

Nähere Informationen unter:

www.initiativehelfenmitherz.de