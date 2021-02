Weeze. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Gocher Straße (B9) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Gocher war mit seinem Toyota auf der Gocher Straße von Weeze kommend in Richtung Goch unterwegs. Vor ihm hatte sich ein Rückstau gebildet, den der 36-Jährige zu spät erkannte.

Um nicht aufs Stauende aufzufahren wich er nach links aus. Hier kollidierte er schließlich frontal mit dem Peugeot eines 19-jährigen Gochers, der gemeinsam mit einem 18- und einem 16-jährigen Beifahrer die B9 in Richtung Weeze befuhr.

Alle Insassen wurden vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Glücklicherweise wurden alle Beteiligten nur leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Die B9 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.