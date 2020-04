Am Sonntag gegen kurz vor 12 Uhr bemerkte der Anwohner eines Hauses an der Gocher Straße, wie ein Teil der Hecke zu seinem Grundstück brannte. Er versuchte das Feuer mit eigenen Mitteln zu stoppen. Die Feuerwehr Uedem wurde ebenfalls hinzugerufen und konnte den Brand letztlich löschen. Insgesamt wurden zehn etwa vier Meter große Tuja-Bäume sowie ein Teil eines angrenzenden Weidezauns beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Der Grundstückseigentümer gibt jedoch an, dass die Hecke nun schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres an gleicher Stelle Feuer gefangen habe. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter 02823/1080.