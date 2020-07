Der aktuelle Polizeibericht: Zwischen Dienstag und Mittwoch dieser Woche kam es in Goch zu insgesamt drei Einbrüchen und einem schweren Diebstahl.

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 16 Uhr am Dienstag und 6.15 Uhr

am Mittwoch Zugang zu zwei Garagen auf der Fasanenstraße. Aus der Garage eines

31-jährigen Gochers entwendeten der oder die Täter, nachdem sie die Tür

aufgebrochen hatten, ein Fahrrad, diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Aus

der zweiten Garage, die einer 49-jährigen Gocherin gehört, entwendeten die Täter

einen Werkzeugkasten.

In eine Baustelle an der Jakobstraße stiegen unbekannte Täter durch einen

aufgeschnittenen Drahtzaun in eine Baustelle ein und entwendeten Werkzeuge,

Kabel und Maschinen. Bei diesem Einbruch liegt der Tatzeitraum zwischen

Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr.

Außerdem entwendeten unbekannte Täter am Kirchhof im Zeitraum von 12 Uhr am

Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch zwei Kupferregenrohre mit einer Länge von 3

Metern und 5 Metern von der Außenfassade der St.-Maria-Magdalena Kirche.

Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt ist unbekannt.Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter

02823/1080 entgegen.