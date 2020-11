Weeze. In der vergangenen Woche wurden gleich zweimal an verschiedenen Stellen in Weeze Waldwege mit Autoreifen vermüllt. Diese wurden am 14. November einmal an der Uedemer Straße in Richtung Kieswerke an einem Waldweg und einmal von Weeze auskommend in Richtung Kevelaer links an einem Waldweg kurz vor dem Kieswerk abgekippt.

Hierzu waren sicherlich größere Fahrzeuge erforderlich. Aufgrund der Menge und der Kennzeichnung der Reifen ist davon auszugehen, dass diese aus einer Autowerkstatt stammen. Sicherlich hat der Entsorgende Kosten gespart, die nun die Allgemeinheit zu tragen hat. Dies stellt kein Kavaliersdelikt dar, sondern ist eine Straftat. Eine entsprechende Anzeige wurde gestellt.

500 Euro für Hinweise zu den Tätern

Aus diesem Grund lobt die Gemeinde Weeze eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, aus. Hinweise bitte an das Ordnungsamt Weeze, Herr Kruß, Tel. 02837/910131 oder per Mail an ordnungsamt@weeze.de.