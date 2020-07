Um die hausärztliche Versorgung muss sich in Uedem bald niemand mehr sorgen: Seit Montag werden große Mengen an Erdreich an der Tönisstraße bwegt, kündigt ein großes, rechteckiges Loch ein neues bauvorhaben an: Wenn alles nach Plan läuft öffnet hier in einem Jahr das "Medicenter Uedem".

Uedem. Bauherrin des rund 800 Quadrameter großen Ärztehauses ist Dr. med. Tatiana Witkiewicz aus Uedemerbruch, die zur Zeit mit ihrem Ehemann, Dr. med. Markus Witkieweicz, in Sonsbeck praktiziert.

Wenn es nach den Wünschen der 46-jährigen Medizinerin geht, sollen hier weitere Kollegen verschiedener Fachrichtungen einziehen und ihre Praxis eröffnen. Ein Kinderarzt und ein Allgemeinmediziner haben schon ihre Zusage gegeben, mit Gynäkologen, Neurologen, Heilpraktikern, osteopathen sollen Gespräche geführt werden. Auch ein Pflegedienst soll sich hier ansiedeln, damit hier Patienten von der Geburt bis zum Tod begleitet werden, sagt die Ärztin für Naturheilverfahren, Anästhesie, Palliativ- und Notfallmedizin.

Für Bürgermeister Rainer Weber ist das Vorhaben eines der Highlights vergangener Tage. Dass sich ein derartiges Medi-Center in Uedem niederlasse, käme einer "Sensation" gleich. Bericht folgt!