In Nacht von Sonntag, 23. Januar , auf Montag, 24. Januar, ist Hubertus Kramer, Mitglied des Landtags, verstorben. Er wurde am 3. November 1959 in Lenhausen im Kreis Olpe geboren und wurde 62 Jahre alt.

Hubertus Kramer war seit Mai 2005 Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen und gehörte der SPD-Fraktion an. Er war Mitglied des Innenausschusses und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen.

André Kuper, Präsident des Landtags, sagt: „In Hubertus Kramer verlieren wir in Nordrhein-Westfalen einen geschätzten Kollegen und engagierten Demokraten, der die Politik im Landtag über viele Jahre mitgestaltet hat. Mit seiner Offenheit und Warmherzigkeit war er über Fraktionsgrenzen hinweg beliebt. Er ist viel zu früh von uns gegangen.

Seine Arbeit im Parlament von Nordrhein-Westfalen hat Spuren hinterlassen, ob als Mitglied des Innenausschusses und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen oder als Redner seiner Fraktion im Plenum. Ich habe bis zuletzt mit Hubertus Kramer im Präsidium des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes eng zusammengearbeitet.

In seiner Heimat war Hubertus Kramer bekannt durch sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement. Er war Kommunalpolitiker durch und durch und hatte sein Leben der Politik verschrieben.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen trauert um Hubertus Kramer gedenkt seiner in Dankbarkeit.“