HAGEN. In der Bergstraße kam ein 48-Jähriger am Mittwoch, 8. September, gegen 01.20 Uhr mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und fuhr in einen geparkten Seat. Das Auto des Hageners überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Mann war in Richtung Viktoriastraße unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß kam. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei stellte den Führerschein des 48-Jährigen sicher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der Sachschaden liegt bei mindestens 10.000 Euro.