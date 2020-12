Am Donnerstagmittag wurde eine Frau im Hagener Zentrum bei einer häuslichen Gewalt durch ihren 41-jährigen Ehemann leicht verletzt.



Das Paar hatte sich zunächst verbal gestritten - im weiteren Verlauf schlug der Mann der Hagenerin mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Sie erlitt leichter Verletzungen.Der Mann verließ noch vor dem Eintreffen der Polizei die gemeinsame Wohnung. In der Vergangenheit war es laut Angaben der Frau bereits zu ähnlichen Zwischenfällen gekommen. Der 41-Jähriger wurde angezeigt und erhielt durch die Beamten ein zehntägiges Rückkehrverbot.

Hilfe für Betroffene:

Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sondern eine Straftat. Personen, die fürchten Opfern von häuslicher Gewalt zu werden, denen bereits solche wider-fahren ist, oder die jemanden kennen, der sich in einer Notlage befindet, können sich werktags von 7 Uhr bis 15.30 Uhr unter der Rufnummer 02331 - 986 1527 an die Experten der Hagener Polizei wenden.

Zusätzlich leisten zahlreiche Einrichtungen und Vereine in Hagen schnelle und unbürokratische Hilfe. Dazu gehören unter anderem die Frauenberatungsstelle

(02331 - 15 888), das Jugendamt/Erziehungshilfe (02331 - 207 2875), das Frauen-haus (02331 - 473 1400) oder die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (02331 - 207 3991).

Bundesweit können sich Betroffene zudem an das Hilfetelefon (08000 - 116016) wenden.

Bei akuten Bedrohungen ist die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 110 erreichbar.