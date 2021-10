Hagen-Wehringhausen. Nach einer häuslichen Gewalt erhielt ein 35-Jähriger am Montag, 4. Oktober, eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Bedrohung.

Er bedrohte zuvor in einer Wohnung in Wehringhausen seine von ihm getrennt lebende Ehefrau, schlug ihr mehrfach mit der Faust in das Gesicht und beschädigte einen Fernseher schwer. Die Frau gab an, dass es bereits in der Vergangenheit zu Übergriffen gekommen sei. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Mann verließ ihre Wohnung nach der Aufnahme des Sachverhaltes in Begleitung der Polizei.