HAGEN. Am Montag, 6. September, kam es zu einer Schlägerei, an der sich bis zu 40 Personen beteiligten. In der Eichenkampstraße leben, so erste Ermittlungen, zwei Familien seit geraumer Zeit in einem Nachbarschaftsstreit.

Ein erster Konflikt, bei welchem ein Familienmitglied bedroht und bespuckt wurde, löste bereits am Montag Nachmittag einen Polizeieinsatz aus. Einige Zeit später, gegen Abend, versammelten sich mehrere Angehörige beider Familien in der Eichenkampstraße. Zeugen berichteten von zirka 40 Personen auf der Fahrbahn. Beide Familien näherten sich einander an und beschimpften sich. Kurz darauf begannen drei Männer auf einen 21-Jährigen der anderen Familien einzuschlagen. Daraufhin stießen weitere Beteiligte hinzu. Es kam im folgenden Verlauf der Schlägerei zu insgesamt acht verletzten Personen. Kurz bevor die Polizei mit starken Kräften eintraf, trennten sich die Kontrahenten.

Die Beamten nahmen die Schläger, sowie einen 49-Jährigen Verwandten, in Gewahrsam. Zur Aufklärung der genauen Tatbeteiligungen sicherte die Kripo diverse Kleidungsstücke. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an.