Frohes neues Jahr - es war einigermaßen ein ruhiges Silvester auf Hagens Straßen

Starke Polizeikräfte in Altenhagen in der Alleestr. Dort blieb es ruhig beim Anblick einer Hundertschaft.

Auf der Altenhagenerstr. jedoch dachten sich zwei Männer wir schießen mit PTB (Schreckschusswaffen). Die beiden wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Kurz darauf eine "Körperverletzung" mit Vorgeschichte in der Bahnhofstr. Dort wurde einem Mädchen an den Haaren gezogen. Die Beteiligten wurden auch dem Polizeigewahrsam zugeführt. Wir berichten nach sobald uns eine Pressemeldung vorliegt.