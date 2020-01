Zu einem Einbruch in einen Friseursalon kam es am Mittwoch, den 22. Januar, zwischen 3.30 Uhr und 7.50 Uhr auf der Eilper Straße.



Die Täter hebelten die Eingangstür zu dem Geschäft auf und durchwühlten das Innere der Räumlichkeiten. Als Beute nahmen die Diebe die Registrierkasse sowie einen Tablet-Computer mit. Aufmerksam auf den Einbruch wurde eine 36-jährige Zeugin, die nachts und am frühen Morgen mit ihrem Hund an dem Laden vorbeikam und der Polizei angeben konnte, dass der Schaden an der Tür um 3:30 Uhr noch nicht vorhanden war.