Auf der Brunnenstraße rollte am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr ein Corsa in eine Laterne.

Die 65-jährige Besitzerin des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie hatte ihr Fahrzeug geparkt und war gerade in das Auto eingestiegen, als dieses am Gefälle ins Rollen kam und erst auf der gegenüberliegenden Seite an einem Laternenmast zum Stehen kam.

Die Hagenerin erlitt eine Platzwunde am Kopf und kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.