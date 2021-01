In der Schieferstraße haben Unbekannte beide Frontscheinwerfer und das BMW-Logo an einem geparkten Auto ausgebaut und gestohlen.



Die 33-Jährige Besitzerin hatte das Fahrzeug am Samstag, 2. Januar gegen 16 Uhr, in einer Parkbox abgestellt und die fehlenden Autoteile bei ihrer Rückkehr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Die Polizei Hagen bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Diebstahl machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. 02331-9862066 bei der Polizei Hagen zu melden.